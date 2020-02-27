Вышел «несовременный» смартфон HTC Wildfire R70

27.02.2020, 20:21, Разное

Тайваньская компания HTC презентовала новый смартфон под названием Wildfire R70. Технические параметры этой модели мало впечатлили аналитиков.
В пошедшем году производитель электроники из Тайваня не представил на рынке ни одной флагманской модели смартфона. Тем не менее, в тот же период HTC выпустил ряд новых мобильных устройств модернизированной линейки Wildfire, но они мало кого смогли заинтересовать. Теперь азиатская фирма презентовала еще один гаджет из той серии – R70.

Он работает на платформе SoC MediaTek Helio P23 и обладает 2 Гб оперативной памяти. Также отмечается присутствие 23 Гб собственной памяти, дисплея с диагональю 6,53 дюйма, тройной камеры с главным датчиком на 16 Мп и двумя по 2 Мп. Сделать селфи-кадр можно благодаря камере на 8 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор с емкостью 4000 мАч. Операционная система в HTC Wildfire R70 представлена в виде платформы Android Pie, что довольно нетипично для новинок текущего года. Нет в смартфоне и ныне востребованной технологии безналичной оплаты NFC. Стоимость аппарата пока не разглашается.

Штаб-квартира фирмы HTC находится в Таоюане. Первоначально она выпускала смартфоны на базе Windows Mobile, но потом стала изготовлять устройства на Android. В данное время фирма является партнером корпораций из США Google и Microsoft по сборке мобильных аппаратов.



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