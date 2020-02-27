Мнение: Подготовка к переговорам

27.02.2020, 20:18, Разное

5 марта должны пройти переговоры Путина и Эрдогана по проблеме Идлиба. Понятно, что обе стороны хотят прийти к ним с наиболее сильной позицией, а потому боевые столкновения между турецкими и российскими марионетками идут сейчас особенно ожесточенно.

Турция при этом уже активно втягивает в бои собственные вооруженные силы, неся, понятно, потери. Однако есть и результаты — турки сумели частично разблокировать свои наблюдательные посты и перерезать трассу Алеппо-Дамаск. При этом в зону боев демонстративно введены полевые системы ПВО турецкой армии с очевидным намеком на их применение. Боевики (а возможно, и турецкие военнослужащие) активно применяют переносные ЗРК, которые малоэффективны против самолетов, но сумели очистить зону боев от вертолетов Асада. Теперь турки до 5 марта будут вводить в зону боевых действий собственные вооруженные силы, наращивая преимущество, так как Россия не в состоянии симметрично ответить и ввести свои наземные войска по причине их отсутствия. Армия Асада, иранские террористические группировки и сирийские боевики на регулярные силы мало похожи — они выглядят, да и являются вполне классическими иррегулярными силами, которые в прямом столкновении с регулярными не имеют ни малейших шансов.

Турки намерены использовать преимущество "на земле", угрожая атакам российским ВВС с земли.

Пока Эрдогану и Путину удается не доводить дело до прямого столкновения своих сил, однако ситуация может резко измениться, если случайно российская авиация успешно отбомбится по "настоящим" турецким военным, что нельзя будет скрыть, или турки собьют российский самолет. Тогда эскалация конфликта очевидно вырастет до угрожаемых величин.

У Путина и Эрдогана почти нет вариантов — они либо договорятся и прекратят боевые действия или попадут в состояние прямой войны, пусть и ограниченной. Турки получат веский повод для перекрытия Босфора, о чем турецкое руководство уже вполне открыто заявляет. А это поставит и российскую группировку, и режим Асада в крайне сложное положение. В этом смысле у Эрдогана, безусловно, есть преимущество, которое он старается закрепить еще и на земле. До переговоров остается неделя, поэтому можно предполагать, что ожесточенность боев только вырастет.

О потерях сторон говорить не приходится — они, конечно, есть, как с российской, так и с турецкой стороны. Россия будет просто отрицать всё, турки будут преуменьшать потери. Во всяком случае пока есть шанс договориться.

При этом завтра истекает срок ультиматума, выдвинутого Турцией Асаду, и турки могут начать вполне открыто начать прямые боевые действия по разблокированию оставшихся наблюдательных пунктов. В Идлиб почти непрерывно вводится военная техника и регулярные силы турецкой армии.