Эксперт: Поправки к Конституции помогут повысить эффективность системы здравоохранения

27.02.2020, 20:12, Новости дня

Поправки в Конституцию о доступности медпомощи станут дополнительным гарантом повышения эффективности системы российского здравоохранения. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД лидер Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. Так он прокомментировал предлагаемые изменения Основного закона, связанные с охраной здоровья россиян.

«К сожалению, Росздравнадзор и пациентские организации фиксируют много проблем с доступностью и качеством медицины, особенно в регионах. О претензиях к этой сфере говорил и президент страны. Длительные дискуссии вокруг этой проблематики и привели к появлению поправок», – считает президент общества больных гемофилией, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Собеседник напомнил, что доступность медицинской помощи бывает разных видов – от транспортной и территориальной до финансовой, ведь если услуга становится, к примеру, бесплатной, она автоматически становится более доступной.

«Таким образом, доступность и качество – важнейшие характеристики оказания медицинской помощи. Важно, чтобы нам не просто оказали медпомощь, она еще должна соответствовать стандартам, клиническим рекомендациям, иными словами, должна быть качественной», – подчеркнул он.

«Мы оцениваем эти характеристики с точки зрения пациентов и полностью поддерживаем. Появление их в Конституции станет дополнительным гарантом повышения эффективности системы здравоохранения, ведь они детализируют требования к нашей медицине», – подчеркнул Жулев, напомнив, что чиновники системы Минздрава обязаны следовать принципам, заложенным в Конституции.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию предложил внести положения об обеспечении и оказании доступной и качественной медицинской помощи, а также о создании условий для ведения здорового образа жизни.

В ходе встречи президент сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках. Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Всероссийское голосование по поправкам предложено провести 22 апреля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки показывают истинные ценности России.

Власти должны способствовать тому, чтобы россияне вели здоровый образ жизни, поэтому поправка по этому поводу не менее важна, чем первая, считает Жулев. «Здравоохранение вообще должно начинаться со здоровых людей, а государство и общество должны прилагать все усилия к тому, чтобы как можно дольше сохранить здоровье граждан. Залог этого – правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, регулярная диспансеризация для своевременного выявления опасных хронических заболеваний», – резюмировал эксперт.