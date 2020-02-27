Экс-нардеп Гаврилюк работает таксистом в Киеве

27.02.2020, 20:06, Новости дня

Бывший народный депутат Украины от «Народного фронта» Михаил Гаврилюк после ухода из политики работает в Киеве таксистом. Об этом он сообщил 27 февраля «КП в Украине».

«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому», – объяснил Гаврилюк.

О том, что один из киевских таксистов очень похож на Гаврилюка, написала 26 февраля в Facebook киевлянка Анна Желизняк.

«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще больше похож», – сказано в посте.

https://www.facebook.com/allazhel/posts/2989433527784257

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2019 году на досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался в мажоритарном округе №95 в Киевской области. За него проголосовали 0,56% избирателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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