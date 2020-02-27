Украина и Великобритания начали переговоры о двустороннем соглашении

27.02.2020, 20:06, Новости дня

27 февраля начались официальные переговоры представителей Украины с делегацией Великобритании по поводу двустороннего соглашения. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Уточняется, что соглашение будет касаться политического сотрудничества двух стран, свободной торговли и партнерства. Также среди ключевых вопросов стратегическое партнерство и визовый диалог.

Розпочались офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо двостронної угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства. Ключові питання: стратегічне партнерство та візовий діалог * pic.twitter.com/HBaGByGC5F

— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) February 27, 2020

В сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина рассчитывает на введение безвизового режима с Великобританией.

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не нужна с 2005 года. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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