Две стороны одной медали: ожирение сравнили с преждевременным старением

27.02.2020, 20:06, Новости дня

Ожирение — широко распространённая проблема здравоохранения, затрагивающая примерно 1,9 миллиарда взрослых людей и 380 миллионов детей по всему миру. С 1975 года показатели ожирения у взрослых людей выросли почти втрое, у детей и подростков — в 10 раз. Более того, согласно данным ВОЗ, в настоящее время больше людей умирает из-за избыточного веса, чем от истощения.

Недавно группа учёных, работающая под руководством доктора Сильвии Сентоса (Sylvia Santosa) из Университета Конкордия изучила результаты более 200 исследований. В итоге специалисты предположили, что ожирение следует рассматривать как форму преждевременного старения.

Специалисты изучили данные научных работ, в которых изучались последствия ожирения, начиная от клеточных и молекулярных эффектов и заканчивая влиянием этого состояния на иммунную систему, когнитивные способности и многое другое.

Исследователи выяснили, что с точки зрения воздействия на здоровье ожирение фактически "зеркалит" старение.

Специалисты уже давно знали, что ожирение может приводить к преждевременной смерти, но в обзоре также отмечена связь между ожирением и гибелью клеток (апоптозом) и поддерживанием здоровых клеток (аутофагией). То есть речь идёт о процессах, которые определяют физическое старение.

Так, одно из исследований различных органов мышей, включая сердце, печень и почки, показало, что апоптоз происходил активнее у грызунов, страдающих от тяжёлой формы ожирения.

Эти изменения отрицательно повлияли на способность организма бороться с болезнями. Более того, их эффект не мог быть отменён даже после потери веса в дальнейшем.

Проще говоря, люди с ожирением чаще остальных рискуют подхватить такие заболевания, как грипп. Симптомы последнего, к слову, проявляются серьёзнее у людей с избыточным весом.

Более того, старение можно наблюдать на генетическом уровне, поскольку изменения влияют на "качество" хромосом, делая процессы по копированию с них информации более склонными к порождению ошибок. Всё это, как следствие, приводит к появлению неправильно работающих клеток.

Среди прочего учёные фиксировали укорочение теломер — защитных концов хромосом: они были на 25% короче у тучных участников исследования по сравнению с участниками со здоровым весом.

Кроме того, обзор показал, что у участников с ожирением наблюдались и более ощутимые проблемы, такие как снижение когнитивных функций, подвижности, повышенная артериальная гипертензия и стресс. Все эти проблемы обычно начинают проявляться с возрастом, и у здоровых людей они связаны с более поздним периодом жизни.

Ожирение, делают вывод учёные, является фактором, непосредственно ускоряющим механизмы старения.

"В той степени, в которой мы можем провести параллели с точки зрения патологии, ожирение и старение являются двумя сторонами одной медали, — отмечает Сентоса. — И действительно, механизмы, при помощи которых развиваются заболевания, сопутствующие ожирению и старению, очень схожи.

Возможно, что новый взгляд на ожирение как фактора раннего старения поможет медикам переосмыслить проблему эпидемии ожирения и понять, как её решить, пишут исследователи.

Научная статья по итогам работы опубликована в издании Obesity Reviews.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что ожирение повышает риск развития астмы и может являться её причиной.

Также мы писали о том, что дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения. Кроме того, ранее оказалось, что в снижении веса помогает солнечный свет, заморозка блуждающего нерва и гормон, блокирующий тягу к сладкому, а заодно и к алкоголю.

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Вести.Наука