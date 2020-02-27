В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист – СМИ

27.02.2020, 20:06, Новости дня

Игрок «Пьянезе» из третьего итальянского дивизиона – Серии С Кинг Удо заразился коронавирусом SARS-CoV-2, об этом пишет итальянское издание La Nazione.

В воскресенье 23 февраля Удо пропустил матч своей команды против «Ювентуса» U23 из-за температуры и общего недомогания.

Нападающий добровольно поместил себя в карантин. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Удо был помещен в инфекционное отделение, сейчас футболист чувствует себя хорошо.

Игроки команды, в которой выступает Удо, также помещены в карантин. У футболистов молодежной команды «Ювентуса» нет никаких симптомов коронавируса, но клуб следит за их состоянием.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли.

По состоянию на 27 февраля количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек погибли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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