Убийца оставлял надписи на стенах, указывая на захоронение трупа ребенка

27.02.2020, 20:06, Новости дня

В Краснодарском крае обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала в июне 2016 года. Убийца сам помог следствию выйти на следы преступления.

Как сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю, девочка пропала после того, как отчим подвез ее по направлению к дому, до которого она так и дошла. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело.

В январе 2020 года в одном из населенных пунктов на зданиях стали появляться надписи, которые сообщали о местонахождении останков девочки. Следователи выехали по указанному адресу, где подтвердилась ужасающая находка.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность убийцы — им оказался 63-летний житель поселка Звезда. Он признался полиции в содеянном, рассказав, как все произошло. По его словам, в роковой день девочка несколько раз забегала во двор его дома, тем самым отвлекая от работы. В один момент мужчина ударил ребенка молотком по голове. От полученного удара пострадавшая скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело в соседний населенный пункт, спрятав труп в поле. В ходе допроса мужчина признался, что надписи на домах, в которых сообщалось об останках, оставлял именно он.

В настоящее время убийца задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Муцениеце о разводе с Прилучным: мы навечно связаны

24.01 / Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом «Социалистического вестника» меньшевиков

03.01 / Euronews — по оценкам экспертов, от полного «гендерного равенства» нас отделяют столетия

16.01 / Стали известны подробности инцидента, приведшего к стрельбе в суде Новокузнецка

28.01 / Николаевские судостроители попросили Зеленского защитить их от «самозванного лидера профсоюза»

12.02 / В Сети опубликовали видео с танцующим в ночном клубе Зеленским

20.02 / Персонал медицинского центра «Новые Санжары» вывезли с объекта – Кабмин

30.12 / Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и Крыму – посол Великобритании в Украине

29.01 / В ПАСЕ отклонили большую часть антироссийских поправок в подтверждении полномочий РФ

15.02 / Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика