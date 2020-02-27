Люди в униформе «Нацдружин» ворвались в горсовет Жмеринки во время сессии, разбили окна и распылили газ

27.02.2020, 20:06, Новости дня

27 февраля около 20 человек в масках ворвались в здание городского совета Жмеринки Винницкой области, где проходила очередная сессия. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

«В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек», – говорится в сообщении.

Пострадали 12 человек – восемь правоохранителей и четверо участников беспорядков.

«Жмеринская газета» информирует, что участники штурма, одетые в униформу «Национальных дружин», выбили окна в мэрии и распылили газ.

Перед этим на голосование был поставлен вопрос об отстранении от должности и.о городского головы Жмеринки, секретаря горсовета Юрий Свитлака. «За» проголосовали трое депутатов, «против» – 25.