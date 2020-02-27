Прокуратура: всем оренбургским мостам необходим ремонт

27.02.2020, 20:06, Новости дня

Всем оренбургским мостам необходим ремонт. Такой вывод сделан прокуратурой после осмотра городских объектов, сообщает ГТРК "Оренбург".

Как рассказал старший помощник прокурора Оренбурга Сергей Корольков, надзорная служба планирует подать на городскую администрацию в суд. Претензия — плохое содержание дорог, в том числе мостов. Уже готово соответствующее исковое заявление. На всех мостах обнаружены дефекты в дорожном покрытии: проломы, проседание, выбоины. Есть претензии и к ограждениям, а точнее к их отсутствию.

Ремонт нужно провести на всех мостах, подчеркнул помощник прокурора, но особенно много нареканий вызвали путепроводы по улицам Терешковой, Юркина, Цвиллинга. В обязательном порядке администрация города должна провести экспертизу мостов для выявления скрытых дефектов, сообщил представитель прокуратуры.

Текст:

ГТРК "Оренбург"