Турция заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе

27.02.2020, 20:05, Новости дня

На переговорах с Россией представители Турции заявили о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийском Идлибе, сообщил турецкий МИД.

«На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше», – цитирует сообщение внешнеполитического ведомства Турции ТАСС.

Кроме того, Турция призвала к полному выполнению сочинского меморандума по Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы, передает РИА «Новости».

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что одной из основных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.