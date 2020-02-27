Мнение: Чем лучше — тем хуже, корпоративная пенсия и пустые брокерские счета

27.02.2020, 20:04, Разное

1. Принято считать, что чем хуже человек живёт, тем больше он жалуется на жизнь. На самом же деле, часто всё происходит с точностью до наоборот — чем богаче люди становятся, тем более чёрные краски они используют для своей картины мира. Об этом парадоксальном феномене рассказывает «Орда Мордора»:

https://t.me/orda_mordora/3618

Скорее всего, по мере повышения уровня потребления и уровня доходов негативное отношение к государству, обществу, согражданам и стране в целом — будет только возрастать.

Потому что они откроют для себя элитный жопоголизм. Когда уровень доходов повышается, некоторые наши сограждане внезапно ощущают необходимость не только сменить привычную майку-алкоголичку на костюм «Кельвинь-Кляйнь», а водку «Беленькая» на 12-летний Чивас, но и заменить утреннее чтиво – с паблика «Путин, Мы хотим назад в СССР!!» на подписку «Ведомостей». Соответственно, меняется и тип жопоголизма.

Носитель алкоголички, подпрыгивая от боли на пронизавшей его лопате как некий шашлык, кричит «Путин продал Курилы и это предательство НАРОДА».

Носитель аутлетного хугобосса, с достоинством вращаясь на лопате премиум класса, кривит уста и выражает дискомфорт тем, что «Путин не отдает назад Крым, и это непереносимо для среднего класса».

2. 4/5 жителей нашей страны хотели бы получать корпоративную пенсию, когда взносы в НПФ делает работодатель. Однако лишь несколько процентов реально пользуются такой возможностью:

https://lenta.ru/news/2020/02/19/second/

Большинство россиян хочет получать ещё одну пенсию в дополнение к государственной — корпоративную. Это следует из результатов опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы Работа.ру, пишут «Известия».

За то, чтобы получать вторую пенсию, высказались 78 процентов опрошенных. При этом 36 процентов из них ожидают, что сумма выплат будет больше 30 тысяч рублей в месяц. 20 процентов респондентов согласились получать от 20 до 30 тысяч рублей.

Также выяснилось, что свою будущую пенсию с работодателем формирует лишь 6,4 процента респондентов. О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.

3. Количество брокерских счетов (нужных для покупки акций и облигаций) за прошлый год в России более чем удвоилось. Но основная часть открытых счетов либо остаются пустыми, либо не используются по своему назначению:

https://lenta.ru/news/2020/02/18/pretend/

Количество брокерских счетов, открытых на ведущих российских биржах, резко выросло в 2019 году и достигло 6,3 миллиона, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). При этом большая часть из них не используется для активных операций.

Количество клиентов Московской биржи в конце 2019 года достигло 3,8 миллиона человек против 1,9 миллиона годом ранее. На Санкт-Петербургской бирже, специализирующейся на торговле иностранными инструментами, зафиксирован более чем двукратный прирост клиентской базы — 2,5 миллиона уникальных клиентов против миллиона в конце 2018 года. 36 процентов клиентов имеют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие право на налоговые вычеты.

Однако около двух третей <…> открытых счетов не используются по прямому назначению — на них отсутствуют денежные средства, либо внесенные не тратятся на покупку активов. Таким образом, обычные россияне только притворились инвесторами и продолжают предпочитать традиционные способы сбережений.

В статье указывается, что банки стараются открывать счета автоматически, при покупке клиентами других банковских продуктов. Значительная часть таких счетов оказывается не нужна их владельцам. Те же, у кого есть ИИС, часто кладут на них деньги лишь в конце года, чтобы получить налоговый вычет.

Наконец, биржевые инвестиции пока ещё непривычны для большинства россиян, и даже если люди открывают брокерский счёт «на всякий случай», они могут надолго затормозить, прежде чем перевести туда хотя бы немного денег.