Роспотребнадзор рассказал о порядке сдачи анализов на коронавирус

27.02.2020, 20:04, Разное

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, каким образом можно провериться на наличие симптомов коронавируса COVID-19 любой житель РФ. Для этого ему следует обратиться в больницу.
Гражданин обязан прийти в лечебницу по месту жительства, где у него должны взять анализ крови с дальнейшей доставкой в отделение Роспотребнадзора. В связи с тем, что в Центре гигиены и эпидемиологии ведомства отсутствует лицензия на забор данного материала, за отбор и доставку анализа крови отвечают медицинские организации.

Также для проверки требуются показания жалобы на плохое здоровье и высокая температура. В Роспотребнадзоре отдельно отметили, что в случае отказа в проведении диагноза можно смело обращаться на горячую линию.

Опасная инфекция появилась в Ухане (Китай). В последний день прошлого года власти Китая рассказали о ней ВОЗ. РФ закрыла участки рубежей с КНР на дальневосточном регионе, отменив трудовые визы для граждан Поднебесной.



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