Степан Джигарханян встал на защиту дочери Любови Успенской

27.02.2020, 20:04, Разное

Степан Джигарханян встал на защиту дочери Любови Успенской. Наследник известного актера считает, что Татьяна Плаксина просто имеет отличающийся от большинства людей взгляд на мир.

Конфликт, разгоревшийся между знаменитой исполнительницей русского шансона Любовью Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной, вызвал настоящий резонанс в обществе. Одни посчитали наследницу певицы просто разбалованным ребёнком, которому всё было позволено. Другие уверенны, причиной ссоры является тот факт, что Успенская всегда была слишком занята собственной карьерой, поэтому не уделяла должного внимания дочери.

Пасынок Армена Джигарханяна Степан тоже решил высказаться по этому поводу. Оказывается, ему несколько раз доводилось пересекаться с Татьяной Плаксиной, а почти месяц назад он был с ней на борту одного самолёта. Произошло это сразу после нашумевшего телевизионного скандала. Джигарханяну-младшему в тот момент дочь Успенской показалась абсолютно нормальным человеком. Однако у него сложилось впечатление, что девушка была морально и физически истощена. Сын актера считает, что Плаксина просто имеет отличающийся от большинства людей взгляд на мир и немного неохотно идёт на контакт.

«Попытка влезть в ее личную жизнь, обсуждать её поступки прилюдно может только усугубить всю ситуацию», — добавил Степан Джигарханян.