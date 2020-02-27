Житель Омска разбил голову во время катания с горки

27.02.2020, 20:04, Разное

В городскую больницу Омска доставили мужчину с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и субархноидальным кровоизлиянием. Как оказалось, он разбил голову во время катания на горке.
Происшествие произошло в Чернолучье на базе отдыха, куда житель житель Омска приехал отдыхать вместе с семьей. Во время катания со снежной горки он получил тяжелые травмы головы.

Напомним, что чаще всего повреждения люди приобретают после катания на «ватрушках». В погоне за острыми ощущениями тюбинги накачивают очень сильно, что противоречит требованиям безопасности. Тогда «ватрушка» начинает развивать высокую скорость и становится неуправляемой, а это приводит к трагедиям. Доктора не исключают, что и в этом случае житель травмировался, катаясь на тюбинге.



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