В Пентагоне заявили о «безвыходном положении» США из-за российских гиперзвуковых ракет

27.02.2020, 19:58, Новости дня

Появление в РФ гиперзвуковых ракет большой дальности – огромный вызов для США, который поставил вооруженные силы страны в безвыходное положение, сообщил и.о. министра ВМС США Томас Модли.

«Огромным вызовом для нас сейчас является то, что наши противники развивают гиперзвуковые ракеты большой дальности, что ставит наши вооруженные силы в безвыходное положение и заставляет работать все дальше и дальше. Мы должны развивать различные возможности, чтобы противостоять этому. Поэтому мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас ведется работа с ВВС и рассматриваются варианты, о которых он не может «заявить открыто».

1 февраля Модли также сравнил отставание от РФ в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В середине января в Пентагоне заявили, что США потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.



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