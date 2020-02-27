Крупнейший оператор спутникового ТВ отказался транслировать более 30 каналов «Газпром-Медиа»

27.02.2020, 19:57, Новости дня

Крупнейший оператор платного телевидения «Триколор» откажется от распространения каналов производства входящей в «Газпром-Медиа» компании «Ред Медиа», сообщает РБК. С 1 марта он прекратит вещание более 30 каналов, входящих в пакет «Ред Медиа».

Среди них девять спортивных каналов — «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Боец», «Матч Игра», а также «Кинохит», «Мужское кино», «Киноужас», «Родное кино», «Ля-минор ТВ» и «Русская ночь».

В ходе переговоров руководство спутникового оператора потребовало изменить условия пакетирования и дистрибуции контента, предоставляемого «Ред Медиа», и ни одно из предложений не устроило оператора.

«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов. Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось», — сообщили в «Триколоре».



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