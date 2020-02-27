Путин наградил орденом сенатора Геремеева. Его имя упоминалось в материалах дела об убийстве Немцова

27.02.2020, 19:57, Новости дня

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенатора Сулеймана Геремеева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в указе президента, Геремеева наградили за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Как отмечает «Медиазона», согласно базе Госдумы, за последние пять лет Геремеев не внес на рассмотрение парламента ни одного законопроекта. Последний датирован 2015 годом.

Сулейман Геремеев — дядя бывшего замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева, которого следствие называло одним из заказчиков убийства Бориса Немцова. Сам Сулейман Геремеев также упоминался в материалах дела.

Борис Немцов был убит ровно пять лет назад — 27 февраля 2015 года.