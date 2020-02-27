В ходе беспорядков в столице Индии погибло свыше 30 человек

27.02.2020, 19:52, Новости дня

Радикальные индуистские националисты в течение нескольких месяцев с возмущением наблюдали за антиправительственными протестами, бушевавшими преимущественно в мусульманских общинах, что привело к самым массовым протестам в Нью-Дели за несколько десятилетий. В ходе беспорядков погибло не менее 32 человек.

Эскалация напряженности связана с новым законом о гражданстве, который критики считают угрозой светскому укладу в индийском обществе и способом оказать давление на мусульманскую общину Индии, насчитывающую 200 миллионов человек.

В воскресенье, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди готовился к приезду Трампа, на северо-востоке столицы прошли демонстрации против закона о гражданстве, который предусматривает ускоренный путь к получению гражданства для некоторых религиозных меньшинств из соседних стран, но не для мусульман.

Капил Мишра, лидер местного подразделения партии Бхаратия Джаната парти (к которой принадлежит Моди), потерявший место в законодательном собрании штата по итогам последних выборов, провел встречную акцию, призывая полицию разогнать демонстрантов.

К четвергу число погибших в результате столкновений между индуистами и мусульманами достигло 30 человек и грозило вырасти.

И в мусульманских, и в индусских районах улицы напоминают зоны боевых действий. Введен запрет на собрания в количестве более пяти человек, закрыты школы.

Мусульмане обвиняют полицию в том, что она помогает националистам, которые, в числе прочего, устроили пожар в мечети, и не защищает мусульман от насилия. Полиция эти обвинения отвергает.

Поскольку Нью-Дели является федеральной территорией, городскую полицию контролирует правительство Моди. Полиция подчиняется министру внутренних дел Амиту Шаху, который является доверенным лицом премьер-министра.

Моди, вернувшийся к власти по итогам прошедших в мае прошлого года всеобщих выборов, проводит агрессивную националистическую повестку. В частности, он лишил особого статуса единственный в стране преимущественно мусульманский регион Кашмир и поддержал постановление Верховного суда, позволяющее возвести индуистский храм на месте мечети, разрушенной в результате учиненных индуистами погромов в 1992 году.

Принятие закона о гражданстве, судя по всему, раззадорило как сторонников, так и противников Моди.

В среду Комиссия США по международной религиозной свободе заявила, что глубоко обеспокоена происходящим в Индии, сославшись на сообщения о том, что полиция не препятствует нападениям на мусульман.

«Правительство не выполняет свой долг – защищать граждан», – заявила глава комиссии Анурима Баргава.

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что комментарии комиссии «не соответствуют действительности и вводят в заблуждение», а также, по видимости, «нацелены на политизацию вопроса».