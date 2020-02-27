В соцсетях ответили на призыв Помпео к РФ об «освобождении» Крыма
27.02.2020, 19:51, Новости дня
Российские пользователи в Сети ответили на обращение госсекретаря США Майка Помпео «прекратить оккупацию» Крыма.
Пользователи соцсетей посоветовали американскому чиновнику учить историю, передает «Царьград».
«Крым – территория РФ с 1862 года. Учите историю, господа», – написал EMMM.
«Свободу индейцам! Долой притеснения коренных народов Америки», – отметил svryb.
«Россия в 2014 году прекратила оккупацию Крыма, выгнав из него бандеровцев», – отметил Виктор.
«У Помпео с украинскими политиками сходные заболевания: больное самомнение, попытки выдавать желаемое за действительное», – пошутил Игорь Атаманский.
Напомним, Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма. По его словам, Вашингтон никогда не признает «притязания РФ на суверенитет над полуостровом».
В Крыму посоветовали госсекретарю прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ и перестать ее учить жить.
В начале февраля Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а РФ не из тех, у кого что-то можно забрать.
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