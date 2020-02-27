В соцсетях ответили на призыв Помпео к РФ об «освобождении» Крыма

27.02.2020, 19:51, Новости дня

Российские пользователи в Сети ответили на обращение госсекретаря США Майка Помпео «прекратить оккупацию» Крыма.

Пользователи соцсетей посоветовали американскому чиновнику учить историю, передает «Царьград».

«Крым – территория РФ с 1862 года. Учите историю, господа», – написал EMMM.

«Свободу индейцам! Долой притеснения коренных народов Америки», – отметил svryb.

«Россия в 2014 году прекратила оккупацию Крыма, выгнав из него бандеровцев», – отметил Виктор.

«У Помпео с украинскими политиками сходные заболевания: больное самомнение, попытки выдавать желаемое за действительное», – пошутил Игорь Атаманский.

Напомним, Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма. По его словам, Вашингтон никогда не признает «притязания РФ на суверенитет над полуостровом».

В Крыму посоветовали госсекретарю прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ и перестать ее учить жить.

В начале февраля Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а РФ не из тех, у кого что-то можно забрать.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Губерниев предрек РФ потерю еще одного «золота» ОИ из-за «дешевого допинга»

27.12 / Умер автор мюзикла «Хелло, Долли!»

18.02 / Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа

31.12 / Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев вырастет на 10% в 2020 году

18.02 / Зеленский созвал заседание СНБО из-за обострения ситуации в Донбассе

16.01 / Пять стран призвали Иран открыто расследовать крушение украинского лайнера

28.01 / Число умерших от коронавируса превысило 100 человек

27.02 / Немецкие депутаты пожаловались на Меркель в прокуратуру из-за убийства Сулеймани

13.01 / В Нацполиции заявили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК

27.02 / У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика