Бабушке обратившегося к Путину воспитанника детдома помогут оформить опеку

27.02.2020, 19:44, Новости дня

Органы соцзащиты столицы помогут бабушке мальчика из детского дома, который обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться домой, сообщила пресс-служба департамента соцзащиты населения Москвы.

«С бабушкой мы в постоянном контакте. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы решить сложности, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и бабушкой работают психологи и специалисты соцзащиты. Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В департаменте пояснили, что мальчик является сиротой. Он жил в последнее время с бабушкой, однако из-за больших объективных сложностей, с которыми семья не смогла справиться в течение нескольких лет, мальчик с октября прошлого года живет в учреждении соцзащиты.

«Мы делаем все, чтобы мальчик общался с бабушкой регулярно. Сейчас они встречаются не реже двух-трех раз в неделю», – отметили в департаменте.

Напомним, мальчик был в числе первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», куда приехал Путин. Воспитанник московского детского дома попросил главу государства помочь ему вернуться к бабушке.