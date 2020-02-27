Шварценеггер привел в дом к аллигатору пони

27.02.2020, 19:42, Новости дня

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу. 

«В этот раз я привет и Лулу», – сообщил подписчикам актер. 

Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями. Шварценнегер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальным орехом. 

Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего аллигатора, который, по словам комментарторов поста, «выглядел как живой». 

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This time I brought LuLu too.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Feb 25, 2020 at 2:40pm PST

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски. 

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии «Терминатор», а также в фильмах «Красной жаре», «Конане-варваре», «Конане-разрушителе» и «Хищнике». В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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