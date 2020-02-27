Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал NewsOne на 106 тыс. грн

27.02.2020, 19:42, Новости дня

Телеканал NewsOne должен заплатить штраф в размере почти 106 тыс. грн. Об этом 27 февраля проинформировал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Регулятор на заседании 27 февраля признал в высказываниях, которые были распространены 5 ноября 2019 года в эфире этого вещателя, наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Поэтому Национальный совет применил к вещателю две санкции – «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа», – сказано в сообщении.

В Нацсовете подчеркнули, что ведущий телеэфира Руслан Коцаба «красной нитью» проводил в своей программе тезис о том, что на Донбассе «Украина сама развязала эту войну и только от нее зависит, когда эта война закончится».

Собственником телеканала NewsOne в конце 2018 года стал нардеп на тот момент Оппозиционного блока, а сейчас от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак. Кроме того, он купил телеканалы «112 Украина» и ZIK. По данным программы «Наші гроші», депутат входит в ближайшее окружение нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году Нацсовет по телерадиовещанию единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы лишить NewsOne лицензии за «разжигание национальной/расовой/религиозной вражды и ненависти» в связи с анонсированным телемостом с российским «Россия 1». Телемост был отменен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Украинец пытался подкупить сотрудника таможни в Крыму

16.01 / Буду рожать: 13-летняя школьница забеременела от ученика 4 класса

08.01 / В Пентагоне сообщили об ударе по двум американским базам в Ираке

11.02 / Минтранс: убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай составили 1,6 млрд рублей

15.01 / Законодатели-демократы представили новые документы по импичменту Трампа

26.02 / Чемпион России по футболу будет награждаться новым трофеем

06.02 / Военный комитет Ливии заявил о прогрессе в переговорах

27.02 / Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство собаки

03.02 / Эмбер Херд избивала Джонни Деппа «кастрюлями, сковородками, вазами». Адвокат актера сделал заявление

24.02 / РБК: МВД тестирует систему городского видеонаблюдения, которая будет распознавать людей по походке и татуировкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика