В «Нацдружинах» заявили, что в Жмеринке жестоко избили активистов, требовавших отстранить и.о. мэра Свитлака

27.02.2020, 19:42, Новости дня

В Жмеринке произошли столкновения между общественными активистами, представителями «Национальных дружин» и полицией, в результате более десяти активистов пострадали, у одного проломлен череп, сообщается на официальном сайте Нацдружин.

Причиной столкновений стала попытка местных жителей попасть на заседание Жмеринского горсовета, во время которого должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и. о. главы города Юрия Свитлака.

«Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета. Более десяти человек пострадали, у одного проломлен череп. Все началось с того, что в Жмеринском городском совете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского главы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. У местных жителей были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлака», – говорится на сайте «Нацдружин».

Представители организации заявили, что Свитлак в городе имеет репутацию человека, связанного с криминалитетом и местная община поэтому раньше боялась протестовать. Когда у горсовета появилась палатка активистов с надписью «Откровенно о коррупции, малой правдой к большим изменениям», ее разгромили неизвестные, а женщин, которые находились внутри, избили, сказано в сообщении.

«Снесли палатку общественной организации, которая проводила социологический опрос о коррупции в городе. Наемники избили девушек, которые находились в палатке, сломали оборудование. Тогда община вышла на протест. В помещении горсовета председатель встретил людей рубежом титушек, которых защищали полицейские в полном снаряжении. Титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, завязалась драка. Активистов «Нацдружин» затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задержала полиция, надевали наручники и добивали на полу», – заявили представители «Национальных дружин».

В Telegram и YouTube «Нацдружин» опубликовано видео, как неизвестные нападают на палатку.

ВИДЕОВидео: Національні Дружини / YouTube