Француза приговорили к 16 годам колонии за изнасилование московской школьницы

27.02.2020, 19:37, Новости дня

Басманный суд Москвы приговорил гражданина Франции Бенжамена Сежурне к 16 годам колонии строгого режима за изнасилования школьницы, которой на тот момент еще не было 14 лет, сообщили в суде.

«Суд признал гражданина Франции Сежурне виновным по двум эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и по трем эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», – передает ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

Также по двум эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ суд признал виновной гражданку РФ Светлану Наумову, которая приговорена к 12,5 года колонии общего режима.

Следствие полагает, что Наумова приводила к гражданину Франции в квартиру в центре Москвы знакомую девочку. Он заставлял ее раздеваться, фотографировал, насиловал, оплачивая каждый сеанс и ей, и Наумовой.

Вину осужденные не признали, адвокаты намерены обжаловать приговор.