У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Вице-президент Ирана по делам семьи и женщин Масумех Эбтекар заразилась коронавирусом. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Сообщается, что Эбтекар сдала анализ на коронавирус, и 26 февраля стало известно, что результат положительный. Ее помощница Фариба Ибтихадж уточнила, что все сотрудники аппарата вице-президента также были протестированы на наличие вируса. Результаты анализов будут готовы в конце недели.

Также 27 февраля стало известно о смерти от коронавируса экс-посла Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Пожилого дипломата доставили в одну из больниц Тегерана, где он и скончался.

25 февраля сообщалось, что новый тип коронавируса обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи. Чиновник подтвердил, что болен, но заверил, что чувствует себя нормально.

Иран стал второй в мире страной по числу заболевших коронавирусом после Китая. Всего в стране заразились 245 человек, 26 погибли. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Исламскую республику.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, была выявлена в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре коронавирус распространился за пределы КНР. Сейчас случаи заражения зафиксированы в 35 странах.