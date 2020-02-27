Макконнелл надеется, что Сенат вскоре согласует финансирование борьбы с коронавирусом

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассчитывает, что сенатский Комитет по ассигнованиям в ближайшие две недели подготовит законопроект о финансировании усилий по борьбе с распространением коронавируса в США.

Выступая в четверг в Сенате, Макконнел выразил надежду, что членам комитета удастся согласовать «правильную сумму», чтобы обеспечить необходимый уровень финансирования для удовлетворения нужд страны.

«Я надеюсь, что они сумеют проделать работу оперативно, чтобы полный состав Сената мог вынести законопроект на рассмотрение в течение ближайших двух недель», – заявил Макконнелл.