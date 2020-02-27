Песков сравнил «Остров мечты» с «Диснейлендом»

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Московский детский парк "Остров мечты" ни в чем не уступает "Диснейленду". Так считает Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал, что, поскольку у него много детей, то в "Диснейленде" он бывал, но "не так часто, как хотелось бы детям". "И это абсолютно сопоставимо", — уверен он. Как сообщает РИА Новости, Песков отметил уникальность этого крытого парка, учитывая климатические условия нашей страны.

Официально парк развлечений "Остров мечты" откроется 29 февраля​​​. Сегодня его посетили воспитанники детских домов, а также дети из многодетных семей. Парк осмотрели глава государства Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

"Остров Мечты" построен в Нагатинской пойме. Это первый в РФ и крупнейший в Европе крытый тематический парк. Это целый город с особняками, площадями, фонтанами и каруселями. Ежегодно парк будут посещать около 12 миллионов человек.