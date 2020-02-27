Изучена польза йогурта для здоровья мужчин

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Эксперты заявили, что мужчинам, которые хотят снизить риск развития аденом и колекторального рака, нужно есть как можно больше йогурта.

Авторами уникального исследования стали сотрудники Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе. На протяжении длительного периода времени ученые проводили анализ данных 32 тысяч мужчин, которые проходили колоноскопию. Также участники исследования предоставляли данные относительно своего здоровья и образа жизни, привычках питания и физических упражнениях. За весь период проведения исследования ученые зафиксировали 5811 аденом среди мужчин и 8118 аденом среди женщин.

Специалисты поняли, что дело в йогурте и в пробиотиках, которые пребывают в его составе. Эксперты уверены, что именно йогурт способствует снижению риска развития аденом и колекторального рака.



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