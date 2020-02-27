Медики рассказали о продуктах с большим количеством сахара, чем в шоколаде

27.02.2020, 19:30, Разное

Медики рассказали, в каких продуктах содержится больше сахара, чем в шоколаде. Повышение уровня глюкозы в крови провоцируется количеством названной пищевой добавки и резистентностью клеток к инсулину.
Сахар находится в большом количестве в тех продуктах, которые обычно считают безопасными. К ним относят вяленую клюкву. Данная ягода крайне полезна в свежем виде, её можно добавлять в утреннюю овсянку, различные выпечки или йогурт. Вместе с тем, необходимо читать информацию на упаковке на предмет выявления сладкого сиропа, который могли добавить в ягоды. Излишнее количество сахара вызывается терпкостью клюквы, по данной причине производители компенсируют непривычный вкус при помощи переслащенного сиропа.

Далее называют виноградный сок, содержащий повышенное количество глюкозы. Данный напиток следует считать самым опасным среди соков, так как в одном стакане содержится 36 г сахара. Протеиновые батончики быстро восполняют дефицит белка в организме и утоляют голод. Вместе с тем, в их составе имеется много сахара, причём до 30 г, что является суточной нормой взрослого человека.

Медики не рекомендуют увлекаться йогуртами с наполнителями. Данный продукт хорошо подходит для второго завтрака, но помимо фруктов или ягод, в 400-граммовую упаковку кладут до шести чайных ложек сахара, что слишком много и для детей, и для взрослых.



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