Новые данные о Майдане: первые милиционеры были убиты до выстрелов по демонстрантам

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Украинские СМИ опубликовали новые сведения об убийстве людей на Майдане. В распоряжение журналистов попали материалы следствия о событиях, которые происходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Тогда погибли около 100 человек.

Украинские журналисты получили очередные доказательства того, что первыми жертвами на Майдане в феврале 2014 года стали не участники протеста, а милиционеры. В распоряжении корреспондентов оказались материалы экспертизы: полный список погибших правоохранителей, с указанием времени и обстоятельств их ранений.

"20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже — начиная с 9 часов утра", — сообщило издательство Страна.Ua.

Пришедшая на волне Майдана власть представила всё так, что якобы это преступный режим Януковича устроил расстрел мирных активистов, мол, у манифестантов даже оружия не было. Хотя протестующие потом сами не раз признавались, что они стреляли в правоохранителей.

Не стали откровением выводы журналистов и для тех, кто в то утро находился в окрестностях Майдана.

"Когда водитель сообщил, что что-то творится неимоверное на улице, я выбежал и увидел, как достаточно организованно отступают работники правоохранительных органов "Беркут". Я спрашиваю у полковника-командира, почему отступаете. Он говорит: в наших стреляют. Так примените оружие, это разрешает закон. Он говорит: у нас нет табельного оружия и показывает шумовые гранаты", — подчеркнул Владимир Олейник, депутат Верховной рады Украины в 2006-2014 годах.

Такие свидетельства и данные журналистов совпадают со сведениями, собранными Генпрокуратурой еще в 2017 году, но которым так и не дали ходу.

Материалы тоже оказались в распоряжении киевских газет. В документах утверждается, что группа стрелков намерено атаковала "Беркут", чтобы сорвать перемирие и привести к эскалации насилия на Майдане.

"Они убивали милиционеров, чтобы те ответили им жестко, как положено по закону. Потому что нужно было сорвать визит министров иностранных дел Евросоюза, потому что необходимо было обязательно, чтобы правоохранители в ответ пролили кровь так называемых мирных протестующих", — сообщил Сергей Веселовский, политолог.

Тем временем, в Государственном бюро расследований Украины создается отдельное подразделение, которое займётся исключительно делами Евромайдана. Эксперты оценивают структуру скептически. По их словам, в Киеве по-прежнему нет политической воли, чтобы раскрыть правду.