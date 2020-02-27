В Индии механик собрал Volkswagen Beetle по фотографиям

27.02.2020, 19:30, Разное

Ракеш Бабу, механик из города Чертала Ракеш в Индии, собрал Volkswagen Beetle из имеющегося в автомастерской хлама, причём по фотографиям. Специалист в своей жизни не видел никогда автомобиль данной модели.
В конструкции транспортного средства использована стальная рама, бензиновый двигатель механик позаимствовал у байка Suzuki Samurai, установив его в моторный отсек. Колёса подошли от моторикши, использовавшегося в качестве такси. Дефицит необходимых узлов и комплектующих, а также денежных средств, вынудил специалиста самостоятельно собрать заднюю передачу для МКПП и пусковую систему силового агрегата.


Кузов автомобиля сделали, ориентируясь на фотографии оригинального Volkswagen Beetle. В итоге построенный 2-дверный автомобиль способен разгоняться до скорости 40 км/ч, при этом расход топлива составляет 3,4 л на 100 км пути.


Выезд данному транспортному средству на дороги общего пользования запрещён из-за существующих в Индии ограничений на эксплуатирование автомобилей, собранных частными лицами. Постройка машины заняла полгода, причём сам механик уверяет, что если бы он работал с утра до вечера, то срок постройки модели составил бы три месяца.



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