Известно, чем может быть опасно подсолнечное масло

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Британские специалисты сообщили, что им в ходе проведенного недавно исследования удалось выяснить, насколько опасным может быть подсолнечное масло.

Группа ученых из Великобритании организовала проведение очень важного исследования, направленного на изучение полезных и вредных свойств подсолнечного масла. Ранее специалисты уже предполагали, что чрезмерное потребление данного продукта негативно отражается на общем состоянии здоровья человека. Теперь исследователи выяснили, что ежедневное употребление подсолнечного масла может и вовсе привести к развитию артрита.

Исследователи отметили, что данный продукт должен присутствовать в рационе в крайне малых количествах, ведь лечение артрита является очень сложным процессом, а именно подсолнечное масло может усугубить состояние. Дело в том, что негативное действие подсолнечного масла усугубляется наличием Омега-6 жирных кислот.