Верховная Рада разочаровала украинцев больше, чем Кабмин – опрос КМИС

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Украинцы больше разочарованы действиями парламента, чем работой Кабмина, такие данные приводятся в социологических исследованиях, которые представил 27 февраля Киевский международный институт социологии.

Оценка действий Верховной Рады в феврале ухудшилась: по сравнению с декабрем прошлого года на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%). При этом оценка действий Кабинета Министров, согласно опросу, выше на два процентных пункта и составляет на данный момент 21% (снизилась на 14 процентных пунктов).

Выросло количество респондентов, которые негативно относятся к работе высшего законодательного органа. По данным КМИС, доля опрошенных, которые не одобряют действия Верховной Рады, выросла до 70% с 49% в декабре. По этому показателю парламент также обошел Кабмин, действия которого не одобряют 66% респондентов (было 46%).

При этом, упал рейтинг и действующего президента Владимира Зеленского. В феврале 2020 года к главе государства положительно относятся 47% опрошенных, отрицательно — 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом КМИС, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого (в возрасте 18 лет и старше) населения Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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