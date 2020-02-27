Лера Кудрявцева откровенно рассказала о проблеме беременности и сожителе-тиране

27.02.2020, 19:30, Разное

Знаменитая ведущая Лера Кудрявцева стала гостьей YouTube-программы Алены Жигаловой. Она рассказала, как жила с мужчиной-шизофреником и сложностях беременности в зрелом возрасте.

В студии программы «Алена, блин!» телеведущая Лена Кудрявцева, призналась, она на все была готова ради беременности и знала, что сильно рискует в 47 лет. Свое положение знаменитость скрывала из-за боязни. Много лет телезвезда хотела завести ребенка естественным способом, но все попытки оказывались безуспешными. В связи с таким положением дел Лера Кудрявцева воспользовалась процедурой ЭКО и смогла забеременеть с третьей попытки.

В 25-летнем возрасте телеведущая жила под одной крышей с обеспеченным ревнивым мужчиной, которого теперь называет шизофреником. Кавалер покорил Кудрявцеву дорогими подарками, и она надеялась, что сможет полюбить его, но позже спутник принялся запрещать ей видеться с подругами, прослушивал телефон и поднимал на нее руку. Нынешняя жена Игоря Макарова тогда приобрела однокомнатную квартиру, чтобы иметь возможность скрываться от сожителя, и тот оставил ее в покое. Всего звезда трижды была замужем, у нее — двое детей и внук Лев.