Ученые рассказали, какие люди чаще всего страдают от бессонницы

27.02.2020, 19:30, Новости дня

Научные специалисты из Германии провели исследование, направленное на изучение особенностей бессонницы и людей, которые ею страдают.

Согласно статистике, нарушение сна является причиной огромного количества ДТП и заболеваний. Медики считают, что проблемы со сном сегодня недооценивать нельзя, а потому немецкие специалисты организовали проведение исследования, направленного на изучение проблем со сном. Оказалось, люди, которые часто недосыпают, страдают от стресса. Также эксперты отметили, что люди с диагностированными соматическими заболеваниями, среди которых расстройства ЖКТ, астма, боли в сердце, имеют и проблемы со сном.

Проведенный опрос среди 2,5 тысяч человек показал, что от бессонницы нередко страдают одинокие мужчины и женщины, а также старики, безработные и люди с финансовыми проблемами.



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