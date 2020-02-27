Личное: Лучший мужчина России

27.02.2020, 19:28, Разное

Сегодня я хочу познакомить вас с лучшим типичным мужчиной нашей страны. Нет, не с Геннадием Онищенко, вы уже с ним знакомы. Нашего героя зовут Руслан Дягилев, его осенило идеей отменить алименты на несовершеннолетних детей в России.

Государственный ум даже создал петицию, которую подписали 20 тысяч таких же прекрасных мужчин.



Фото: Соцсети

Как же пришла — и главное, зачем? — эта простая, но гениальная мысль в головку Руслана? Он объяснил, хочу дать ему слово.

Вот, как Руслан объясняет свою позицию настоящего мужчины, гражданина и человека, читаем внимательно:

«1. Алиментная практика увеличивает количество разводов, тем самым нарушая права детей на полную семью

2. Алименты в том варварском виде, в котором они существуют сейчас, отрицательно влияют на демографию страны и психологический климат внутри семьи

3. Государство не в состоянии контролировать ситуацию с неплательщиками алиментов — в 2017 году выявлено более 850000 неплательщиков, и несмотря на всё ужесточающиеся наказания за неуплату алиментов (вплоть до уголовной ответственности), их число не сокращается

4. Разведенный супруг (супруга), получающий(ая) алименты в судебном порядке, часто препятствует общению ребенка со вторым родителем, так как отсутствует заинтересованность в выстраивании каких-либо отношений со вторым родителем. Добиться нормального общения с детьми через суд на практике крайне сложно.

Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:

1. После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится

2. Невмешательство государства в дела семьи положительно скажутся на демографии страны — в полных семьях рождается больше детей

3. Высвободится большое количество госработников, которые сегодня безуспешно занимаются выбиванием алиментов с почти миллиона должников. Эти чиновники могут заняться решением более важных и острых социальных вопросов; отмена алиментов также декриминализует и статью за их неуплату, что позволит с облегчением вздохнуть практически миллиону человек, которые в настоящее время, в силу ряда причин не могут выплачивать алименты.

4. Разведённым супругам придется мирно решать проблемы развода, манипулировать детьми не получится, в результате права детей будут максимально защищены».

То есть, перевожу с руслановского на русский: пусть баба боится развода, потому что после него ей придётся тянуть ребёнка одной.

По мнению Руслана и ещё 20 тысяч таких же ответственных граждан страны, бывшая жена не сможет манипулировать ребёнком, ей придётся договариваться с бывшим мужем полюбовно — соглашаясь на любую сумму помощи от него.

Соси, дорогая, потому что если не будешь сосать, я с тобой разведусь, а потом начну портить тебе жизнь, заставляя «выстраивать» с собой отношения.

Денег не дам. Дай мне пообщаться с ребёнком, но только тогда, когда тебе неудобно. А если появится новый мужик у тебя, я вообще откажусь платить. Да даже если и не появится, всё равно платить не хочу — это против феншуя.

Руслан Дягилев, как ответственный гражданин страны, видит в своём предложении пользу и для России.

Это ж сколько приставов бегает за миллионом отцов-уклонистов?! Сколько денег тратит бюджет на зарплаты служащих?!

Уверена, следующей государственной идеей Руслана станет предложение уволить и разогнать всё МВД — зачем ловить преступников, платить зарплату полиции, если то же изнасилование можно прекратить считать преступлением?!

Вот с такими прекрасными мужчинами мы живём в одном обществе.

Кто-то скажет, что Руслана, по хорошему, следовало бы госпитализировать в психиатричку. Или посмотреть его маме в глаза. Но я скажу так вам, зайки: вот у Руслана лет 20 не было половых отношений, и это — правильно. И вы, смотрите, таким не давайте, эти прекрасные люди пусть фонтанируют своим семенем в одиночестве, глядя на Катю Жужу из Дома 2.

А то, мало ли, вдруг алименты его заставят платить!