Как Госдума вернула доверие граждан

27.02.2020, 19:26, Разное

Согласно данным «Левада-центра», показатель одобрения деятельности Госдумы за год вырос значительно – с 36% в феврале 2019 года до 44% в феврале 2020-го. О динамике изменений соответствующего показателя говорит также тот факт, что всего месяц назад уровень поддержки нижней палаты парламента находился на отметке в 41%.

«Это принципиально важная цифра», – на своей странице в «Фейсбук» оценил результаты исследования общественного мнения политолог Дмитрий Фетисов. Он напомнил, что после старта пенсионной реформы показатель опускался до 33%, что означает не просто возвращение, но и рост одобрения Госдумы как института власти.

Одновременно с ростом рейтинга снижается число тех, кто не одобряет деятельность нижней палаты, отметил Фетисов. «Такие тенденции позволяют в очередной раз сказать, что нынешний созыв ГД кардинально меняет имидж этого института власти», – заключил политолог. Рост уровня поддержки и одобрения Госдумы со стороны россиян, таким образом, является прямым следствием работы текущего созыва нижней палаты парламента.

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Алексей Мухин. «Госдума работает как нормальный, хорошо отлаженный законодательный механизм», – цитирует «Парламентская газета» политолога. Он напомнил, как депутаты разобрали все «законодательные завалы», которые остались еще с предыдущих созывов, и активно включились в текущий политический процесс.

Качественный сдвиг в восприятии россиянами деятельности нижней палаты парламента, по его словам, произошел еще и по тому, что сама Госдума чутко реагирует на актуальные социальные вызовы. Это особенно важно в контексте исполнения национальных проектов.

По результатам исследований, число людей, которые считают, что дела в России идут в правильном направлении, достигло 53%. В сравнении с показателем января 2020 года, показатель подрос на 1%. Если сравнивать с данными февраля 2019 года, то рост окажется еще более впечатляющим – тогда так смогли ответить лишь 45%.

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина традиционно остался на высоте. Положительно оценили работу российского лидера 69% респондентов. Правительство поддержали 50%.