Сбербанк заблокировал карту политика Владимира Милова, на которую он собирал деньги для оплаты штрафов из-за летних протестов

27.02.2020, 19:24, Новости дня

Сбербанк заблокировал карту политика Владимира Милова, на которую собирались пожертвования на выплаты по искам от структур мэрии Москвы, поданным из-за летних протестов. Об этом Милов написал на своей странице в Facebook.

Карту заблокировали по закону о противодействии отмыванию и легализации доходов, полученных преступным путем.

«Это абсолютно противозаконно, конечно. РФ использует противоотмывочные законы для подавления политической оппозиции. Они просят предоставить информацию по операциям после 1 декабря 2019 года (я как раз начал на эту карту собирать пожертвования для компенсации выплат по искам в декабре). Почему было просто не запросить информацию (тем более что она публична вообще-то) и зачем было сразу все блокировать — вот, собственно, ключевой вопрос.

Я все готов предоставить, я законопослушный человек и клиент Сбербанка с 1980-х годов. Никогда ничего не нарушал. И тут раз тебе — немедленная блокировка как террориста какого-то», — отметил Милов.

Как отмечает «Новая газета», к инициаторам летних протестных акций в Москве подавали иски «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», московская полиция, компания «Анкор», владеющая рестораном «Армения» на Тверской улице, и московское метро. Общая сумма требований, большинство из которых суд удовлетворил, превышает 10 млн рубей.



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