Обозначена важная особенность консоли Xbox Series X

27.02.2020, 19:21, Разное

Через определенный период времени состоится презентация приставки Xbox Series X от корпорации Microsoft. Удалось узнать об интересной детали этого гаджета.

Согласно имеющейся информации, игровая платформа нового поколения Microsoft Xbox Series X официально будет представлена на протяжении текущего года в полноценном формате. На сегодняшний день известна одна впечатляющая особенность этой разработки известной американской компании. Это опция загрузки игры с последнего чекпоинта, иначе говоря, после перезагрузки Xbox Series X или выключения можно продолжать проходить миссии там, где пришлось по всевозможным причинам закончить, не имея возможности сохранить пройденный этап. Пользователю требуется нажать на клавишу выключения, а потом продолжить игровой процесс. Пока остается не известным, какой объем ресурсов потребуется для нормальной работы такой функции.

Выпуск Xbox Series X должен состояться в конце этого года. Новинка считается преемницей версии One X, а первые параметры изобретения представители IT-гиганта обнародовали летом прошедшего года на международном форуме E3. Официальный анонс прошел в декабре. Консоль будет совместима с определенными устаревшими играми, она поддерживает диски и виртуальные копии. Известно, что ряд ведущих студий уже активно работает над созданием интересных проектов для приставки.