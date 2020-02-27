Николай Межевич рассказал об отношениях между гражданами РФ и Прибалтики

27.02.2020, 19:21, Разное

Ведущий сотрудник Института Европы РАН, профессор Санкт-Петербургского государственного университета и эксперт в области прибалтийских исследований Николай Маратович Межевич высказал свое мнение об отношениях между гражданами РФ и Прибалтики. Ученый стал участником пресс-конференции «Разоблачение мифов Второй мировой войны», которая прошла в Санкт-Петербурге.
Мероприятие приурочено к 75-летию Победы. Как заявил Николай Межевич в ходе своего выступления, многие жители прибалтийских государств имеют друзей в Российской Федерации. Подобные человеческие контакты отличаются высоким уровнем доверия, но с каждым днем все сложнее сопротивляться пропагандистской навале. Когда прибалтийское радио и телевидение постоянно рассказывает о нелюдях, проживающих на востоке, через время люди начинают верить в эту неправду.

В таких случаях способна помочь так называемая народная дипломатия, однако поездки друг к другу все чаще становятся невозможными, поскольку граждан РФ в Прибалтику обычно не пускают. Отсутствие способностей к диалогу становится системным признаком, и это не очень приятно, информирует издание «Нью Информ».



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