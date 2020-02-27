Папа Римский заболел после встречи с прихожанами

27.02.2020, 19:21, Разное

Папа Римский после собрания с прихожанами приболел. Вопреки тому, что в Италии циркулирует коронавирус, понтифик брал за руки и целовал всех, кто пришел на площадь Святого Петра.

В четверг 27 февраля папа Римский не участвовал в литургии, которая проходит в Сан-Джованни. Как известно, утром понтифик почувствовал легкое недомогание. Пока нет сведений, насколько серьезным оказалось его заболевание.

Напомним, что в Италии распространяется коронавирус. Власти страны подтверждают 75 новых случаев диагностирования болезни и две смерти. Эксперты насчитывают боле 500 зараженных людей, и у 14 человек исход заболевания летальный.