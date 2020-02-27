ЕС расширил санкции против Турции

27.02.2020, 19:19, Новости дня

Евросоюз расширил санкции в отношении Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне Кипра, сообщается в Официальном журнале ЕС.

«В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в черный список физических и юридических лиц», – передает ТАСС сообщение из официального журнала.

В январе сообщалось, что главы МИД 28 стран Евросоюза поручили Совету ЕС подготовить санкции против физических и юридических лиц Турции, которые ответственны за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

Добавим, что после того, как в июле страны ЕС одобрили введение экономических и политических санкций против Турции, Анкара в ответ лишь пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра.



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