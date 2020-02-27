Дело о прослушке Гончарука. Суд признал незаконным обыск СБУ у журналиста «1+1» Данько

27.02.2020, 19:18, Новости дня

27 февраля Шевченковский райсуд Киева признал незаконным обыск, который сотрудники Службы безопасности Украины проводили у журналиста телеканала «1+1» Дениса Данько по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом проинформировал холдинг «1+1 медиа».

«Судебным решением Шевченковского районного суда Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста. Решение суда только подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой «1+1 медиа» о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ», – сказано в сообщении.

В холдинге рассказали, что в суд также подана жалоба на обыск в рабочих помещениях журналистов.

«Заседание следственного судьи в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обыска и возвращения изъятых у компании системных блоков было повторно назначено на 4 марта, поскольку на первое слушание следователь не явился», – отметили в «1+1 медиа».

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука». В тот же день канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео. Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

5 февраля прошли обыски в здании телеканала «1+1». В СБУ отметили, что они не имеют отношения к деятельности канала. Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы «Гроші», а также по месту их жительства.

Данько рассказывал, что, по версии следователей, он записывал звук, журналист Евгений Куксин монтировал, а бывший сотрудник «1+1» Александр Низовцев монтировал запись. Обыск Данько называл показухой.