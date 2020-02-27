«На завтра режиссеры «95-го квартала» подготовили шоу». Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР

27.02.2020, 19:18, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил в Facebook, что 28 февраля сам прибудет на допрос в Государственное бюро расследований.

Согласно определению Печерского райсуда Киева, 28 февраля полиция должна привести Порошенко на допрос принудительно.

«Подчеркиваю: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированные», – сказал Порошенко.

Экс-президент отметил, что почти год против него фальсифицируют уголовные дела, но «все эти титанические усилия завершились большим «пшиком».

«Ничего не нашли и уверен – не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов… Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры «95-го квартала» подготовили шоу», – считает политик.

Он назвал решение суда о принудительном приводе незаконным, заказанным в Офисе президента и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

«Им нужно что-то громкое, феерическое… Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов, который стоит перед страной», – заявил Порошенко.

Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані Майже рік, як проти мене фабрикують десятки справ. Всі ці титанічні зусилля завершилися великим «пшиком». Нічого не знайшли і певен – не знайдуть. Інакше й бути не може. І як Президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів. Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування. Влада не здатна дати людям хліба. Тому на завтра режисери 95-го кварталу підготували шоу. За незаконним «рішенням суду», і це буде доведено у Європейському Суді, яке було замовлено з Офісу Президента, вона має забезпечити мою примусову доставку на допит до ДБР у якості свідка. Їм потрібне щось гучне, феєричне… Щоб відволікти увагу від головного: вони недієздатні і неспроможні відповісти на жоден виклик з тих, які стоять перед країною. Європейська Солідарність є головною європейською і українською опозицією до некомпетентної влади, нездатної дати відсіч російському реваншу. І днями, до речі, підозру оголосили нашій депутатці Софія Федина/ Sofiya Fedyna – лише за критику президента. Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не себе захищаємо, а Україну. Бо Україна для нас понад усе. Слава Україні!Повний текст заяви за посиланням: https://bit.ly/2VtqApy Posted by Петро Порошенко on Neljapäev, 27. veebruar 2020

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что «повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы». Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд.

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании. Киевский апелляционный суд не принял жалобы к рассмотрению.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.