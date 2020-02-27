Мнение: Триумф неволи

27.02.2020, 19:18, Разное

Если у кого-то и были какие-то сомнения в характере т.н. всенародного голосования по поправкам в Конституцию, то сегодня все окончательно встало на свои места. Думский комитет по госстроительству отклонил поправку депутата Сергея Иванова от ЛДПР, согласно которой голосование признается состоявшимся, если в нем приняло участие «более половины участников общероссийского голосования, внесенных в списки участников общероссийского голосования», а решение признается принятым, если его поддержали более половины участников голосования. Отдельно против какого-либо порога явки выступила глава ЦИК Элла Памфилова, заявив, что «это должно быть свободное волеизъявление» и прийти должны те, «кому это необходимо».

То есть, Кириенко и Ко по большому счету и рисовать ничего не надо. Даже если за поправки на всенародном голосовании, к примеру, проголосует только путинская охрана или его повара с поварятами – то и этого будет достаточно.

Забавно, что Памфилова сослалась на «наши национальные, исторические и иные особенности». О да! Особенности наши исторические хорошо известны. Сама Конституция 1993 года принималась не на референдуме (Ельцин по закону не имел права его объявлять, а парламент к тому моменту уже был им расстрелян), а все тем же 📸всенародным голосованием по ельцинскому указу. И если по тогдашнему закону о референдуме, для принятия решения нужно было, чтобы за проголосовало более 50% от всех списочных избирателей, то по указу, только больше половины от пришедших к урнам. Но порог явки – не менее 50% — у Ельцина все же был.

В итоге явку натягивали как могли, но добились искомого результата: Конституция была одобрена 58,43 % при явке 54,8%. Таким образом, ельцинский Основной закон поддержали менее трети россиян – 32,01% от имеющих права голоса, 18 регионов (из 89) выказались против, еще один – Чечня – не голосовал вовсе.

Путин пошел дальше Ельцина. И не только правит Конституцию предшественника в таком же ускоренном темпе, в каком она принималась, но и вовсе не заморачивается легитимностью голосования.

И правильно, зачем? По итогам 1993 года было много слухов о фальсификациях, заседала даже спецкомиссия АП. Но проверить ничего было нельзя — ЦИК уничтожил все бюллетени.

А сейчас Памфиловой даже с этим можно будет не возиться.

Триумф «свободного волеизъявления», согласно «нашим историческим традициям», обеспечен заранее.

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