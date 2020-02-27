Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

27.02.2020, 19:12, Новости дня

Европейские пользователи Xiaomi Mi 8 сообщили о проблемах с рабочим столом после обновления до финальной версии MIUI 11 на базе Android 10, пишут СМИ.

Обновление может представлять опасность для смартфона пользователя, передает IXBT.

Издание сообщило, что редакционный Xiaomi Mi 8 после обновления не смог загрузить рабочий стол, однако верхнее меню Android работает. Пользователь может зайти в настройки, телефон продолжает принимать звонки, сообщения.

При выходе на главный экран пользователь видит уведомление о сбое в MIUI.

Отмечается, что перезагрузка не помогает справиться с проблемой, откат к заводским настройкам также не работает.

В четверг сообщалось, что обнаружена критическая уязвимость около 1 млрд устройств с Wi-Fi-чипами производства Broadcom и Cypress.