Мнение: «Борьба» Зеленского за Крым

27.02.2020, 19:10, Разное

"Борьба" Зеленского за Крым

Очередная годовщина событий в Симферополе 26 февраля 2014 была отмечена на Украине инициализацией нового «праздника», который в лучших традициях Порошенко учредил Зеленский. «День сопротивления оккупации Крыма» достаточно смешон в своей сути, так как подавляющая часть тех, кто должен был «защищать Крым», не только не стала этого делать (отказавшись исполнять в том числе и преступные приказы киевской хунты на открытие огня), но и в большинстве своем приняла новые крымские реалии. Это касается не только военнослужащих ВСУ и ВМСУ, но и сотрудников СБУ, МВД и внутренних войск. Вслед за севастопольским «Беркутом» ряды «защитников украинского Крыма» последовательно покинули практически все воинские части и силовые структуры. Немногочисленные упорствующие в «защите Крыма» выехали вместе с семьями в марте-апреле 2014 года. На Украине их ждали неотапливаемые казармы, задержки финансовых выплат и скотское отношение, что привело к тому, что массовое дезертирство из рядов ВМСУ, начавшееся еще в Крыму, счастливо продолжалось и на Украине.

В общем, с «защитой Украины» со стороны легальных силовых структур государства все достаточно ясно. Государственный переворот разрушил институт старого государства, а силовые структуры в Крыму за новое вписываться отказались. Уж больно не понравилось им фашистское мурло Евромайдана.

В итоге «борьба за Крым» вылилась в угрозы отправить «поезд дружбы», попытки использовать радикалов из Меджлиса (имени Джемилева и Чубарова) и агентуры СБУ (включая членов «Правого Сектора»), что и привело к давке у Верховного Совета АРК 26 февраля 2014 года, когда погибли 2 человека. Это, собственно, всё, на что они сподобились. Уже после ввода российских войск были попытки засылки агентуры СБУ в Севастополь и Крым для срыва референдума, но они были купированы ФСБ и ополченцами.

Даже попытку призвать «проукраинский» актив сплотиться в борьбе за Крым не предприняли. С одной стороны, велась пропаганда против референдума и за Украину, где крымчанам обещали «Крымскую Ривьеру», если они проголосуют не за Россию, а за Украину (а я напомню, что это был прямой выбор – или-или). При этом параллельно шла кампания за бойкот референдума. К чему это привело – те, кто мог проголосовать против, банально не пошли, в результате ответ «за» получил тотальное большинство, которое оказалось очень сложно оспорить, несмотря на рассказы про «голосование под дулом автомата».

После этого «борьба за Крым» вылилась в попытки нагадить крымчанам, отрезая им свет, воду и торговые маршруты. И все под рассказы о том, что в Киеве заботятся о людях в Крыму. Естественно, что это не помогло, а наоборот ускорило отрыв Крыма от Украины — вслед за политическими связями оборвались экономические и инфраструктурные. По сути, киевские власти вместо «борьбы за Крым» помогли ускорить его воссоединение с Россией. И поведение шайки Зеленского служит отличной иллюстрацией тех причин, которые толкнули крымчан и севастопольцев голосовать за Россию против Украины.

Покуда Зеленский рассказывает, что надо улучшать жизнь украинцев, чтобы крымчане посмотрели и задумались, а может на Украине лучше, Россия не рассказывает, а делает, вваливая в Крым и Севастополь огромные деньги для преодоления украинского безвременья.

А из-за Перекопа раздаются угрозы провести парад в Севастополе или прислать Сенцова показывать его беспомощный опус, хотя он и на Украине кроме отпетых нациков нафиг никому не нужен. Зеленский банально пересказывает уже известные лозунги времен Порошенко, как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма. И вполне естественно, что с его новых словесных излияний посмеялись в Крыму, так как за предыдущие 5 лет всё, что сейчас говорит Зеленский про «сопротивление оккупации», мы в Крыму уже слышали не раз. Все это является бессодержательной болтовней, которая и составляет сущность Зеленского, покуда его спонсоры решают вопросы перераспределения активов, продажи земли и обслуживания внешнеполитического курса Вашингтона.

Характерна увязка вопроса Крыма и Донбасса. Этим самым Зеленский расписывается в том, что никакого прогресса на Донбассе не будет, ибо Россия уже ясно дала понять, что судьба Крыма не обсуждается, а значит и никакого прогресса по Донбассу будет невозможно достичь, пока США будут толкать Украину по эскалационному треку, торпедируя любые попытки заморозить войну, которая их полностью устраивает. Зеленский, который пришел к власти под лозунгом «прекращения войны», по сути повторяет ту же схему, которую обслуживал Порошенко, и которая была направлена на то, чтобы война продолжалась.

Ну, а касательно оккупации, можно отметить, что единственная оккупация, которую пережил Севастополь после освобождения от нацистов, это была украинская оккупация 1991-2013 годов, которая в 2014 году счастливо закончилась, и мы вернулись домой.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/voyna/borba-zelenskogo-za-krym/ — цинк