Насколько же драматично сейчас обстоит ситуация с руководящими кадрами, если в поисках дошли даже до Тигипко

27.02.2020, 19:06, Новости дня

Сергей Леонидович Тигипко – явление настолько в украинской политике особенное, а след, оставленный им, настолько незабываем, что сам ветеран политической сцены, сознательно или интуитивно, выбрал единственно верный способ поведения: поменьше отсвечивать. Вряд ли он сейчас счастлив от того, что обсуждение его вероятного назначения в Кабмин всколыхнуло воспоминания соотечественников о заслугах вечно юного и перспективного политика перед родиной.

Время понемногу берет свое, и Тигипко неделю назад отметил 60-летие, почтенный возраст для сильно помолодевшей политической сцены. Он на шесть лет старше Порошенко и плюс-минус сверстник Тимошенко и Бойко. Этот уникум поработал в правительствах Лазаренко, Пустовойтенко и Ющенко, как говорили в Советском Союзе, желая подчеркнуть седую древность, «еще при Маленкове». Считается, что он проиграл Януковичу борьбу за право наследовать президентский пост Кучмы, но борьба – это вообще не про Сергея Леонидовича.

В 2004 году Тигипко, начальник избирательного штаба Януковича, уехал в Австрию кататься с любимой на лыжах сразу после начала Оранжевой революции, а в 2014 году, будучи замглавы фракции Партии регионов и замом самого Виктора Федоровича в партии, куда-то потерялся после бойни на Институтской. Но амбиции никуда не делись, идея улучшить свой результат – третье место на президентских выборах 2010 года – была настолько соблазнительной, что вчерашний соратник беглого не постеснялся выдвинуть свою кандидатуру на новые президентские выборы, рассчитывая собрать под себя брошенную «лидером» партию. Регионалы Тигипко послали, пришлось реанимировать похеренную «Сильную Украину», которую сам же распускал, призывая влиться в Партию регионов. Пришел черед быть посланным избирателями.

В рамках предвыборной кампании Сергей Тигипко съездил в начале апреля 2014 года в Луганск, где уже вовсю работали россияне. После долгого разговора с местными представителями сепаратистов и еще Бог знает кем, кандидат в президенты Украины покинул здание областного управления СБУ и, по воспоминаниям журналиста Евгения Спирина, кинул в толпу: «Пацаны, все нормально, через месяц мы в России». Задокументировать слова Тигипко не получилось, но журналист уверен, что ему не послышалось. В своих публичных выступлениях в Киеве вчерашний регионал был осторожнее, призывая обо всем договориться с Донецком, Луганском и Путиным. Впрочем, тогда все призывали договариваться.

Не пригодившись воюющей стране, Сергей Тигипко опять сосредоточился на бизнесе, как когда-то после первой эпопеи с регионалами в 2004 году. Новая власть к нему претензий не имела, а Петр Алексеевич выгодно вел с Сергеем Леонидовичем дела, в частности, продал ему свою собственность на Рыбальском острове в столице.

Так бы и жил Тигипко, поживал, тихо миллионы наживал, да уже у следующей, постпорошенковской власти случился острый кадровый голод. Правительство, наскоро слепленное из представителей экспертной среды, не убеждает даже самых убежденных сторонников Зеленского и самого президента, который хотел бы ощущать заметное усиление за счет правительственной команды, а не покрывать ее слабость ценой своего рейтинга. Опытных и толковых у нас раз-два и обчелся, и Сергей Тигипко, несомненно, принадлежит к их числу, если игнорировать прочие его качества и заслуги. И Зеленский, и Гончарук признали, что разговаривали с ним о возможном трудоустройстве. Наверное, это самое яркое свидетельство, насколько драматично обстоит ситуация с руководящими кадрами, если в поисках дошли даже до Тигипко.

Тот, всю политическую карьеру остававшийся на побегушках у более сильных фигур, так и не реализовал свой лидерский потенциал и теоретически мог бы сейчас раскрыться в полную силу на фоне молодых дилетантов. С другой стороны, вечная вторичность, похоже, и есть главная характеристика этого деятеля, так и не сподобившегося на настоящие поступки тогда, когда это действительно требовалось, а требовалось не раз. С чего бы вдруг 20 с лишним лет демонстрируемые трусость и угодливость превратились в мужество и принципиальность.

Владимир Зеленский нынче, говорят, все чаще просит совета у Леонида Кучмы. Не исключено, что это Данилыч надоумил его вспомнить о Тигипко, чувствует старик свой грех за Януковича. Но существует хорошее жизненное правило – не возвращать тех, кто был давно и далеко послан и уже проделал большую часть пути. Сергея Леонидовича здесь не ждут. Да и никогда по-настоящему не ждали.

Источник: «Слово и дело»

Опубликовано с личного разрешения автора