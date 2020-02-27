В России названы марки с самой высокой долей корпоративных продаж

27.02.2020, 19:06, Новости дня

В целом продажи автомобилей юридическим лицам в РФ в 2019 году составили чуть более 15% всего рынка новых легковых машин. В численном выражении это чуть менее четверти миллиона автомобилей. Однако доля таких продаж у конкретных брендов варьируется от 58% до 7%.

Рейтинг успешности корпоративных продаж составили эксперты агентства «Автостат»: в подсчетах учитывались марки, продавшие в 2019 году российским юридическим лицам не менее тысячи машин. Всего таких компаний насчитали 22. И результат оказался весьма любопытным: самым популярным брендом в этом сегменте рынка названа марка Genesis: 58% всех проданных «Дженезисов» в нашей стране ушли в корпоративные автопарки.

На втором месте с заметным отставанием еще один сюрприз: 45% всех реализованных УАЗов — это корпоративные продажи. На третьей позиции с показателем в 37% обосновалась марка Land Rover.

В автопарки юридических лиц ушли также более трети всех проданных в РФ автомобилей марок Mercedes-Benz, Porsche и BMW. Кроме них, в Топ-10 вошли Audi, Volvo, Volkswagen и Skoda, причем замыкающая десятку чешская марка показала результат в 23%. Агентство отмечает, что объем корпоративных продаж выше, чем в среднем по рынку, продемонстрировали также Lexus, Toyota, Chevrolet и Ford.

Замыкают же список Mitsubishi, Datsun и Mazda с долей продаж юридическим лицам от 9% до 7,4%.

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АвтоВести



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